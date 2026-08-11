Крупнейший нефтехимический завод России остановился после атаки дронов 11.08.2026, 17:27

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Производство прекращено на неопределенный срок.

Завод «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс России, который ежегодно производит 2,5 млн тонн полимеров, а также 40% всего выпуска сжиженных углеводородных газов (СУГ) в стране, остановил работу после атаки БПЛА, сообщает The Moscow Times.

Расположенный в Тобольске завод, который строили в 2012–20 гг. при поддержке немецкой Linde AG и на который выделили почти $2 млрд из Фонда национального благосостояния, прекратил производство 10 августа, сообщили Reuters три источника в отрасли. «Завод остановлен на неопределённый срок, — сказал один из собеседников агентства. — Идет разбирательство с последствиями и повреждениями».

С 11 августа завод перестал продавать Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже партии пропан-бутана, которые прежде реализовывал в объёме 4 тысячи тонн в день. По оценкам источников Reuters, «Запсибнефтехим» производит ежегодно 6 млн тонн СУГ, половину которого, впрочем, потребляет сам — для выпуска базовых полимеров. На заводе трудоустроены более 3 тысяч человек.

10 августа тюменский губернатор Александр Моор сообщил о пожаре на территории промышленного предприятия в области в результате атаки БПЛА, но не уточнил, какой именно объект попал под удар. OSINT-аналитики установили, что на заводе пострадала центральная газофракционирующая установка (ЦГФУ), способная перерабатывать 3,8 млн тонн сырья в год. Общая мощность предприятия составляет 8 млн тонн в год.

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