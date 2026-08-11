Бритни Спирс и Мадонна устроили необычную гонку

Бритни Спирс и Мадонна устроили необычную гонку7
- 11.08.2026, 17:56
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Победить сможет только одна из звезд.
Бритни Спирс и Мадонна оказались в своеобразной голливудской гонке — обе поп-звезды готовят фильмы о собственной жизни, однако первой до большого экрана, вероятно, доберется история Бритни, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
Еще недавно фаворитом считался проект Мадонны. В ее байопике молодую певицу должна сыграть Джулия Гарнер, а сценарий создавался при участии Диабло Коди. Однако работа над картиной столкнулась с серьезными разногласиями между Мадонной и Universal из-за бюджета.
«У нас произошел конфликт с Universal из-за бюджета», — призналась Мадонна. По ее словам, масштаб ее жизни требует соответствующих расходов: «У меня была невероятная жизнь. Огромная жизнь. Поэтому мне нужен был большой бюджет».
Теперь проект фактически оказался в подвешенном состоянии. Мадонне придется договориться со студией или искать нового партнера, что, по словам источника, может оказаться непростой задачей.
У Бритни ситуация складывается гораздо успешнее. Universal приобрела права на экранизацию ее мемуаров. Над сценарием уже работает Лиз Мериуэзер, режиссером назначен Джон М. Чу, а продюсером — Марк Платт.
«Фильм Бритни, напротив, идет полным ходом», — рассказал источник. История певицы сочетает славу, семейные конфликты, многолетнюю опеку и последующее возвращение к самостоятельной жизни.
Несмотря на соперничество, Спирс и Мадонна, как утверждают источники, сохраняют дружеские отношения и желают друг другу успеха.