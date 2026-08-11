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На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» начнется ремонт

  • 11.08.2026, 17:39
  • 2,312
На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» начнется ремонт

Водителей предупредили о возможных задержках на границе.

В пункте пропуска «Брест» на беларусско-польской границе с 13 августа начнутся ремонтные работы, из-за которых прохождение границы может занять больше времени. Ограничения продлятся почти месяц — до 10 сентября, сообщили в Таможенном комитете.

Ремонт будут проводить на въездной стороне пункта пропуска — там планируют привести в порядок навесные конструкции.

Работы организуют поэтапно, чтобы сократить неудобства для въезжающих в Беларусь. Тем не менее в ведомстве предупредили, что ремонт может повлиять на скорость прохождения пограничных процедур.

Путешественников просят учитывать это при планировании поездок через беларусско-польскую границу с 13 августа по 10 сентября.

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