Китайские рабочие устроили бунт в России14
- 11.08.2026, 17:59
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Причиной конфликта могла стать задолженность по зарплате.
На объекте Балтийского газохимического комплекса в Ленинградской области страны-агрессора России 9 августа, вероятно, произошел масштабный протест китайских рабочих. Об этом сообщил китайский сайт Yesterday Protests, специализирующийся на освещении протестов и коллективных выступлений.
Строительством комплекса занимается китайская строительная компания China National Chemical Engineering No. 7 Construction Co., Ltd.
Как утверждается, конфликт возник после того, как китайский работник, который в течение длительного времени якобы требовал выплаты задолженности по зарплате, в состоянии алкогольного опьянения поссорился с представителями руководства проекта. После этого руководство, по данным сайта, вызвало полицию.
Отмечается, что на место могли прибыть вооруженные правоохранители, которые пытались забрать работника. После этого больше 1 тыс. китайских рабочих, как утверждается, окружили полицейский автомобиль и не позволяли правоохранителям уехать с задержанным.
На опубликованном видео виден автомобиль Росгвардии, окруженный людьми. В то же время независимо установить, когда и где именно было снято видео, а также подтвердить описанные обстоятельства пока невозможно.
По версии Yesterday Protests, под давлением присутствующих работников полиция якобы отпустила мужчину.