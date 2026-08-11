Китайские рабочие устроили бунт в России 14 11.08.2026, 17:59

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Скриншот: 昨天 / YouTube

Причиной конфликта могла стать задолженность по зарплате.

На объекте Балтийского газохимического комплекса в Ленинградской области страны-агрессора России 9 августа, вероятно, произошел масштабный протест китайских рабочих. Об этом сообщил китайский сайт Yesterday Protests, специализирующийся на освещении протестов и коллективных выступлений.

Строительством комплекса занимается китайская строительная компания China National Chemical Engineering No. 7 Construction Co., Ltd.

Как утверждается, конфликт возник после того, как китайский работник, который в течение длительного времени якобы требовал выплаты задолженности по зарплате, в состоянии алкогольного опьянения поссорился с представителями руководства проекта. После этого руководство, по данным сайта, вызвало полицию.

Отмечается, что на место могли прибыть вооруженные правоохранители, которые пытались забрать работника. После этого больше 1 тыс. китайских рабочих, как утверждается, окружили полицейский автомобиль и не позволяли правоохранителям уехать с задержанным.

На опубликованном видео виден автомобиль Росгвардии, окруженный людьми. В то же время независимо установить, когда и где именно было снято видео, а также подтвердить описанные обстоятельства пока невозможно.

По версии Yesterday Protests, под давлением присутствующих работников полиция якобы отпустила мужчину.

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