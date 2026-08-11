«Путин сдрейфил перед мэром Москвы» 11 11.08.2026, 18:06

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Олег Жданов

За предложением Собянина завершить войну стоит мощный союзник.

Мэр Москвы неожиданно заявил, что пора заканчивать войну, и его идея понравилась многим богатым людям России, которые могут начать объединяться вокруг него, сообщил военный эксперт, офицер ВСУ Олег Жданов. Это опасно для Путина, поэтому Кремль может предпринять какие-то шаги против Собянина еще до выборов.

Об этом военный эксперт рассказал на своем YouTube-канале. Офицер ВСУ прокомментировал заявление мэра Москвы, озвучив важную подробность: «Путин, видимо, зашевелился после выступления Собянина, потому что Собянин высказался категорически против продолжения войны, сказав, что это «красная линия» перевод экономики Российской Федерации на военные рельсы, которая может обрушить всю финансовую систему страны. Я вам скажу, что Путин сдрейфил, конечно же, потому что Собянин имеет за спиной очень большого союзника в лице Си Цзиньпина. Собянин является фаворитом Китая. Собянина принимают в Китае как серьезную политическую фигуру».

«Собянина решили наказать позже, после выборов, но могут опоздать. Видимо, репрессии придется проводить прямо сейчас, до выборов, в самый неудобный момент. Почему? Потому что вокруг Собянина начала кучковаться российская элита, российские денежные магнаты. Они готовы пойти на любые компромиссы, лишь бы закончить войну, лишь бы не лишиться всего того капитала или большей его части, которые они наворовали за годы пребывания у власти и в путинской клике», - раскрыл суть происходящего Жданов.

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