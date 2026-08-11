Россиян в Новосибирске заперли в домах из-за приезда Путина

Россиян в Новосибирске заперли в домах из-за приезда Путина7
- 11.08.2026, 13:19
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В городе также запретили пользоваться электросамокатами.
В Новосибирске перед визитом Владимира Путина местным жителям рекомендовали ограничить передвижение и соблюдать особые меры безопасности.
Некоторые из этих рекомендаций оказались абсурдными, узнал Dialog.UA.
Как сообщает «НеМосква», горожанам посоветовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда президентского кортежа, не подходить к окнам и не использовать электронные и оптические устройства.
Аналогичные ограничения получили студенты Новосибирского государственного университета, проживающие в общежитиях. Более того, им запретили свободно перемещаться по кампусу. В районе новых зданий учебно-научного центра установили заграждения, которые обычно используют во время массовых мероприятий.
Кроме того, на большей части Академгородка и центральных улицах временно ограничили аренду электросамокатов.
Путин прибыл в Новосибирск в ночь на 11 августа. Еще с вечера понедельника сотрудники полиции начали занимать позиции вдоль маршрута его кортежа.