Volkswagen выпустил доступный семейный седан за $12,5 тысячи 6 11.08.2026, 13:58

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Фото: Volkswagen

Новинка получила экономичную гибридную установку.

Новый Volkswagen ID.Era 5S выходит на рынок. Недорогой семейный седан оснащен экономичной гибридной установкой.

Седан Volkswagen ID.Era 5S начинают продавать в Китае, ведь именно там он производится. Его цена составляет от $12 500 до $22 200. Об этом сообщает сайт Autohome.

Фото: Volkswagen

Новинка является первым представителем линейки ID.Era (разрабатываемой совместно с концерном SAIC) в кузове седан. В его дизайне сочетаются грани и арочная крыша, а фары и задние фонари соединены светодиодными полосами. По размерам авто больше Volkswagen Jetta, но меньше Passat.

Габариты Volkswagen ID.Era 5S:

— длина — 4836 мм;

— ширина – 1880 мм;

— высота – 1505 мм;

— колесная база – 2766 мм.

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.Era 5S является плагин-гибридом с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 к. с. и 177-сильным электромотором. Седан расходует 2,8 л на 100 км и может преодолеть 160 км в электрическом режиме, а совокупный запас хода на бензине и электротяге составляет 2000 км.

Фото: Volkswagen

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