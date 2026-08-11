Volkswagen выпустил доступный семейный седан за $12,5 тысячи

Volkswagen выпустил доступный семейный седан за $12,5 тысячи6
- 11.08.2026, 13:58
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Новинка получила экономичную гибридную установку.
Новый Volkswagen ID.Era 5S выходит на рынок. Недорогой семейный седан оснащен экономичной гибридной установкой.
Седан Volkswagen ID.Era 5S начинают продавать в Китае, ведь именно там он производится. Его цена составляет от $12 500 до $22 200. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новинка является первым представителем линейки ID.Era (разрабатываемой совместно с концерном SAIC) в кузове седан. В его дизайне сочетаются грани и арочная крыша, а фары и задние фонари соединены светодиодными полосами. По размерам авто больше Volkswagen Jetta, но меньше Passat.
Габариты Volkswagen ID.Era 5S:
— длина — 4836 мм;
— ширина – 1880 мм;
— высота – 1505 мм;
— колесная база – 2766 мм.
Новый Volkswagen ID.Era 5S является плагин-гибридом с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 к. с. и 177-сильным электромотором. Седан расходует 2,8 л на 100 км и может преодолеть 160 км в электрическом режиме, а совокупный запас хода на бензине и электротяге составляет 2000 км.