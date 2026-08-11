Куда пропали российские ракеты Кинжал? 3 Александр Коваленко

11.08.2026, 14:13

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Александр Коваленко

Этому есть очень интересное объяснение.

Думаю, все обратили внимание на то, что в последние месяц-полтора практически полностью исчезли из перечня применяемых средств террора РОВ аэробаллистические Х47М2 «Кинжал». И тому есть очень интересное объяснение.

Дело в том, что ракеты Х47М2 «Кинжал» утратили свою прежнюю эффективность, и их применение стало, по крайней мере пока, нецелесообразным.

Причиной тому стала украинская система РЭБ «Лима».

Именно РЭБ «Лима» обладает уникальным свойством, которое позволяет подавлять ракеты Кинжал во время полета, вследствие чего они просто падают на землю, порою даже без детонации.

Потери Х47М2 «Кинжал» от подавления комплексом РЭБ оказались настолько велики, что командование РОВ решило временно отказаться от их применения, пока они пройдут модернизацию, достаточную для устойчивой работы в зоне воздействия РЭБ «Лима».

С другой стороны, ввиду настолько явного эффекта возникает вопрос: позволит дальнейшее развитие РЭБ «Lima» применять комплекс и против других, сложных для перехвата ракет, применяемых российскими оккупационными войсками?

Как вариант, в ряде случаев это могло бы быть решением возникшей проблемы с нехваткой боекомплекта к ЗРК Patriot и SAMP/T…

Александр Коваленко, «Телеграм»

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