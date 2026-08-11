Защитить такую территорию Россия уже не может

Защитить такую территорию Россия уже не может2
- Валерий Пекар
- 11.08.2026, 14:46
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Это значит, что в результате войны империя уменьшится.
Мы привыкли к дальним ударам сил обороны Украины. Поражение цели в Сибири на расстоянии 2200 км уже не удивляет.
Мозг требует эскалации ощущений. Но это следствие усталости. Можно остановиться и посмотреть на карту.
Размер империи на протяжении пяти веков ее существования (да, даже 500 лет не наберется этому «тысячелетнему рейху») был ее лучшим защитником, стратегическим преимуществом. Технологические изменения превратили преимущество в стратегическую уязвимость.
Защитить такую территорию невозможно. Следовательно, в результате войны она уменьшится.
Валерий Пекар, Facebook