Защитить такую территорию Россия уже не может 2 Валерий Пекар

11.08.2026, 14:46

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Это значит, что в результате войны империя уменьшится.

Мы привыкли к дальним ударам сил обороны Украины. Поражение цели в Сибири на расстоянии 2200 км уже не удивляет.

Мозг требует эскалации ощущений. Но это следствие усталости. Можно остановиться и посмотреть на карту.

Размер империи на протяжении пяти веков ее существования (да, даже 500 лет не наберется этому «тысячелетнему рейху») был ее лучшим защитником, стратегическим преимуществом. Технологические изменения превратили преимущество в стратегическую уязвимость.

Защитить такую территорию невозможно. Следовательно, в результате войны она уменьшится.

Валерий Пекар, Facebook

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