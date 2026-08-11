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Силовики тренировались под Минском разгонять «массовые беспорядки»

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  • 11.08.2026, 15:12
  • 6,436
Силовики тренировались под Минском разгонять «массовые беспорядки»

Лукашисты до сих пор боятся повторения протестов.

Силовики тренировались разгонять массовые беспорядки на полигоне войсковой части 3310 под Минском, сообщили в МВД.

В ведомстве утверждают, что учения проводились планово. В тренировке задействовали сводный отряд милиции Минской области и военнослужащих внутренних войск.

Они отработали «тактические приемы и алгоритмы действий при пресечении массовых беспорядков в населенном пункте», сообщили в МВД.

Судя по опубликованным фотографиям, во время учений силовики в том числе тренировались применять специальные средства и технику.

Учения прошли спустя шесть лет после массовых протестов 2020 года, которые режим Лукашенко подавлял с помощью ОМОНа и внутренних войск. Поэтому не исключено, что за формулировкой о «плановых учениях» скрывается и сохраняющийся страх лукашистов перед возможным повторением массовых протестов.

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