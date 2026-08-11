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«Белинвестбанк» застрял где-то в 2000-х»

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  • 11.08.2026, 15:04
  • 2,346
«Белинвестбанк» застрял где-то в 2000-х»

Корреспонденция, видимо, у них идет гужевым транспортом.

Минчанин fuzler рассказал в Threads о своих впечатлениях от сервиса «Белинвестбанка».

«В воскресенье, банкомат «Белинвестбанка» проглотил карту и завис, - пишет он. - Позвонил, удаленно перезагрузить нельзя, выходной же. Заявку «передали в сервис». В понедельник перезвонил — номера обращения нет, приняли заново, ФИО и телефон даже не спросили. Карту обещали забрать и передать в банк в течение двух недель.

Судя по сайту и уровню сервиса, «Белинвестбанк» где-то застрял в 2000-х: счеты, бумажный журнал… Корреспонденция, видимо, у них идет гужевым транспортом».

Комментаторы посоветовали автору поста найти «нормальный банк», в котором возврата карточки не придется ожидать две недели.

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