Китайские голодные игры 2 11.08.2026, 15:29

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Фото: Florence Lo / Reuters

Пекин превратил продовольствие в оружие геополитики.

Китай превращает зависимость от иностранных продуктов питания в инструмент давления на другие страны. Пекин уже неоднократно ограничивал импорт сельхозпродукции, добиваясь политических уступок от торговых партнеров, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

В 2025 году Китай на несколько месяцев остановил закупки американской сои после введения Дональдом Трампом новых тарифов. В 2026-м аналогичные меры коснулись канадской сельхозпродукции. Ранее Пекин ограничивал поставки японских морепродуктов и саке после заявлений Токио о возможном вмешательстве в конфликт вокруг Тайваня.

При этом сама продовольственная система Китая остается уязвимой. Страна импортирует огромные объемы сельхозпродукции: около 85% сои, более 67% масличных культур и орехов и примерно четверть говядины поступают из-за рубежа. В 2023 году общий объем продовольственного импорта достиг $215 млрд.

«Продовольственная безопасность — один из фундаментальных интересов страны», — неоднократно заявлял лидер КНР Си Цзиньпин, подчеркивая политическую значимость этого вопроса.

Из-за сокращения рабочей силы, деградации почв, нехватки воды и изменения климата Пекину будет сложно быстро нарастить внутреннее производство. Поэтому власти одновременно создают крупные стратегические запасы и развивают агротехнологии.

Особое внимание уделяется семенам. Китай инвестирует в генную инженерию, искусственный интеллект и селекцию. В 2022 году страна вывела на рынок новые биотехнологические сорта кукурузы, повысившие урожайность примерно на 10%.

Пекин также контролирует производство значительной части витаминов и аминокислот, необходимых для кормов. По оценке авторов, это создает новый рычаг давления: Китай способен влиять не только на импорт продуктов, но и на критически важные компоненты мирового сельского хозяйства.

«Семена — это чипы сельского хозяйства», — называют авторы один из ключевых принципов китайской стратегии.

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