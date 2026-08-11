Спецназ ГУР провел дерзкий рейд в тыл российских оккупантов 11.08.2026, 15:56

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Украинские бойцы пополнили обменный фонд.

Спецназовцы ГУР провели рейд в контролируемом противником населенном пункте и взяли в плен российского оккупанта.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», бойцы подразделений «БАТ-13» и «АРАТТА» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины в ходе боевого задания проникли в один из населенных пунктов, находящийся под контролем российских войск.

На обнародованных кадрах видно, как спецназовцы входят в здание, где скрывался личный состав противника. Бойцы произвели предупредительные выстрелы и предложили российскому военному сдаться в плен, пообещав сохранить ему жизнь.

В результате ещё один российский военнослужащий оказался в украинском плену, что в дальнейшем может способствовать возвращению защитников Украины из российского плена.

В ГУР отмечают, что за каждым таким эпизодом стоят тщательная подготовка, точный расчет, слаженное взаимодействие группы и своевременные решения бойцов.

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