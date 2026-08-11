закрыть
15 августа 2026, суббота, 0:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецназ ГУР провел дерзкий рейд в тыл российских оккупантов

  • 11.08.2026, 15:56
  • 4,224
Спецназ ГУР провел дерзкий рейд в тыл российских оккупантов

Украинские бойцы пополнили обменный фонд.

Спецназовцы ГУР провели рейд в контролируемом противником населенном пункте и взяли в плен российского оккупанта.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», бойцы подразделений «БАТ-13» и «АРАТТА» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины в ходе боевого задания проникли в один из населенных пунктов, находящийся под контролем российских войск.

На обнародованных кадрах видно, как спецназовцы входят в здание, где скрывался личный состав противника. Бойцы произвели предупредительные выстрелы и предложили российскому военному сдаться в плен, пообещав сохранить ему жизнь.

В результате ещё один российский военнослужащий оказался в украинском плену, что в дальнейшем может способствовать возвращению защитников Украины из российского плена.

В ГУР отмечают, что за каждым таким эпизодом стоят тщательная подготовка, точный расчет, слаженное взаимодействие группы и своевременные решения бойцов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук