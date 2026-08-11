Киев нашел козырь против России вопреки Трампу 4 11.08.2026, 16:15

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Настроения в Белом доме заметно изменились.

После публичного конфликта президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в феврале 2025 года Украина начала готовить новую стратегию — перенести боевые действия как можно глубже на российскую территорию, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из первых масштабных эпизодов стала операция, в ходе которой беспилотники, тайно доставленные в Россию, атаковали стратегические бомбардировщики. Киев продемонстрировал, что способен наносить серьезный ущерб объектам далеко за линией фронта.

С тех пор украинские силы расширили список целей. Под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы, склады, объекты ПВО, оборонные предприятия и логистическая инфраструктура. Атаки приводили к пожарам под Санкт-Петербургом, перебоям с поставками топлива и вынуждали Москву корректировать планы проведения крупных мероприятий.

«Войну можно перенести на территорию противника», — отмечают авторы, описывая изменение украинской стратегии.

При этом возможности Киева не безграничны. Украина испытывает нехватку ракет для систем Patriot, а российская ПВО перехватывает значительную часть атак. По данным AP, лишь около 5–9% украинских ракетных и беспилотных пусков достигают целей.

Россия также усиливает радиоэлектронную борьбу, пытаясь нарушить работу Starlink, который остается одним из важных преимуществ украинских сил.

Однако Вашингтон постепенно меняет тон. Если после февральского конфликта Трамп жестко давил на Киев, то в июле он уже публично хвалил Зеленского.

«Главный вопрос теперь заключается в том, насколько серьезный ущерб Украина сможет нанести российской военной и экономической инфраструктуре и хватит ли европейской поддержки, чтобы сохранять этот темп», пишет Associated Press.

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