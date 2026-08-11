Депутат Госдумы РФ Милонов признался, что убивал украинцев 18 11.08.2026, 13:53

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Виталий Милонов

Фото: РИА «Новости»

Военный преступник поразил цинизмом высказываний.

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виталий Милонов заявил, что убивал людей на российско-украинской войне. Об этом он рассказал в интервью блогеру Амирану Сардарову, пишет «Медуза».

Сардаров спросил Милонова, правда ли у него есть орден Мужества, полученный на войне. Депутат подтвердил, что орден ему дали за «боевые действия», но не стал раскрывать детали, потому что президентские указы о награждении «имеют закрытый характер». За этим последовал такой диалог:

Сардаров: Вы убивали людей?

Милонов: Да.

Сардаров: На СВО?

Милонов: Да. Я же старший наводчик. Старший наводчик пушки МТ-12 «Рапира», которая находится в двух-трех километрах от линии фронта, от передовой. <…> Задача пушки — уничтожать живую силу и технику противника.

Сардаров: А с этим не сложно потом жить?

Милонов: Нет. Это долг тебя как военного. Вы думаете, если бы я их не убил, они пришли бы к нам и чай бы с нами пили? Нет, конечно.

Виталий Милонов ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года и служил в противотанковой артиллерийской батарее. В феврале 2023-го он сообщил, что срок его контракта подошел к концу, а еще годом позже рассказывал, что во время боевых действий получил ранение. В интервью «Комсомольской правде» Милонов утверждал, что ему пришлось вернуться с войны, поскольку депутатам запретили длительное нахождение в зоне СВО.

В Госдуме Милонов занимает должность зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. На осенних выборах он снова будет выдвигать свою кандидатуру — в Южном избирательном округе Петербурга. В начале августа Милонов в числе прочих петербургских депутатов по неясной причине сменил имя в своих соцсетях — теперь его аккаунты называются «Виталий Выбор Миллионов».

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