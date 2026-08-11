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Сирийского диктатора Башара Асада приговорили к смертной казни

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  • 11.08.2026, 13:35
  • 4,088
Сирийского диктатора Башара Асада приговорили к смертной казни
Башар Асад

Суд вынес решение заочно.

Сирийский суд 11 августа заочно приговорил бывшего президента страны Башара Асада к смертной казни. Об этом сообщает Al Arabiya.

Суд признал Башара Асада виновным в «военных преступлениях» и «преступлениях против человечности», совершенных в ходе гражданской войны в стране.

Это первый подобный приговор в отношении представителей бывшего правительства при новой власти.

Напомним, бывшего президента Сирии Башара Асада, долгое время находившегося у власти, свергли повстанцы в декабре 2024 года после 13-летней гражданской войны. После этого он вместе с семьей бежал в Россию.

В октябре 2025 года немецкая газета Die Zeit сообщила, что Башар Асад проживает с семьей в «Москва-Сити». Там им принадлежат минимум 19 квартир.

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