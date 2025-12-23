Журналисты нашли Асада и его генералов 2 23.12.2025, 8:31

Башар Асад

В Россию сбежал не только сирийский диктатор.

После падения режима Башара Асада часть его ближайшего окружения перебралась в Россию. Как выяснила The New York Times, из 55 высокопоставленных сирийских чиновников, силовиков и военных как минимум половина сейчас находится за пределами Сирии, причем значительная их часть — в Москве и других регионах РФ.

Сам Башар Асад, по данным издания, начал жизнь в изгнании с проживания в люксовом отеле Four Seasons в центре Москвы, где стоимость недели проживания может достигать 13 тысяч долларов. Позднее он переехал в двухуровневый пентхаус в башне «Федерация» в «Москва-Сити», а затем — в частный дом на Рублевке. Его передвижения по-прежнему находятся под контролем российских спецслужб, которые обеспечивают охрану семьи.

Его брат Махер Асад, бывший командующий Республиканской гвардией и 4-й танковой дивизией, также первое время жил в Four Seasons. По словам источников NYT, его видели в спортзале отеля, где он жаловался на «позор» произошедшего. Позднее Махера замечали в районе Capital Towers в «Москва-Сити». Он также появлялся в кальян-баре «Мята Platinum» и торгово-развлекательном комплексе «Афимолл».

Дочери братьев Асада сейчас живут в Объединенных Арабских Эмиратах с разрешения местных властей. Обе недавно отпраздновали 22-летие. Для дочери Башара Асада Зейн была организована роскошная вечеринка в доме на Рублевке, а дочь Махера Асада Шам отметила день рождения в Дубае — сначала в ресторане Bagatelle, затем на частной яхте. Издание также пишет, что Зейн учится в филиале Сорбонны в Абу-Даби и параллельно получила диплом МГИМО.

Отношение братьев к бывшим соратникам различается. Махер Асад, по данным источников, помогал некоторым из них деньгами на жилье или запуск бизнеса. Башар Асад, напротив, оставил часть своего окружения без поддержки. Так, его личных помощников сначала поселили втроем в одном номере Four Seasons, а на следующий день попросили самостоятельно оплатить проживание. Связаться с Асадом им не удалось, после чего им предложили переселиться в казармы. Одна из помощниц в итоге вернулась в Сирию и скрывается в горной деревне, другой продолжает жить в России, испытывая серьезные финансовые трудности.

Журналистам NYT удалось установить местонахождение примерно половины из 55 бывших представителей сирийской элиты — чиновников, военных, руководителей спецслужб и ученых, причастных к разработке химического оружия. Лишь один из них был задержан.

Среди тех, кто оказался в России:

– бывший глава разведки Али Мамлук, 79 лет, проживает в московской квартире, расходы на которую, по данным газеты, покрываются из российского бюджета;

– один из ключевых фигур наркобизнеса режима Асада Гассан Билал, который финансирует комфортную жизнь своей семьи за границей — от Дубая до Испании;

– экс-военачальник Джамал Юнес, отдававший приказы о расстреле мирных протестующих, был замечен катающимся по Москве на самокате;

– бывший министр обороны Али Аббас и экс-глава генштаба Абдул Карим Ибрагим, обвиняемые в пытках и сексуальном насилии, появлялись в торговом центре «Европейский»;

– генерал Кифах Мулхем и его зять Гассан Исмаилов, которых обвиняют в репрессиях против протестующих, живут в большом доме в Москве. «Мы живем как обычные граждане», — заявил Мулхем газете.

Для рядовых офицеров режима эмиграция оказалась куда тяжелее. По данным NYT, более 1200 сирийских силовиков покидали страну через российские военные базы, зачастую платя взятки за места на самолетах. В России их сначала размещали в казармах по три–четыре человека в комнате, а спустя несколько недель требовали самостоятельно искать жилье. Часть из них получила государственные дотации и была расселена в регионах, в том числе в Сибири.

