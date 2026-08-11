Что будет, если есть бананы каждый день 3 11.08.2026, 14:50

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Диетологи назвали шесть полезных эффектов.

Фрукты – одни из самых полезных продуктов, которые можно употреблять, и бананы не являются исключением. Однако иногда их несправедливо критикуют за высокое содержание углеводов, пишет Prevention.

Издание сообщило, что диетологи рассказали о пользе для здоровья, которую можно получить от ежедневного употребления бананов, а также о некоторых возможных негативных последствиях, о которых стоит помнить, если с ними переборщить.

«Бананы можно есть каждый день», – заверила диетолог Сью-Эллен Андерсон-Гейнс.

Отмечается, что это отличный способ увеличить ежедневное потребление фруктов и овощей.

«Ежедневное употребление банана может стать отличным способом включить в рацион необходимые питательные вещества, содержащиеся во фруктах», – рассказала диетолог Николь Дандреа-Рассерт.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) рекомендует взрослым употреблять примерно две чашки фруктов в день. При этом один большой банан считается одной чашкой фруктов. Два банана удовлетворят вашу рекомендуемую суточную норму, хотя разнообразие фруктов может принести еще больше пользы.

«Употребление одного-двух бананов в день может быть вполне приемлемым, но употребление банана и еще одного фрукта, а также широкого ассортимента растительных продуктов поможет обеспечить организм различными видами клетчатки, а также необходимыми витаминами и минералами», – пояснила Дандреа-Рассерт.

Она добавила, что благодаря ежедневному употреблению банана вы получите много необходимых питательных веществ:

1. Улучшение здоровья пищеварительной системы

Бананы, которые считаются пребиотическим продуктом, содержат около трех граммов клетчатки и могут стимулировать рост полезных бактерий в кишечнике.

В статье отмечается, что незрелые бананы еще полезнее для кишечника; они содержат резистентный крахмал – разновидность пребиотической клетчатки, служащей топливом для микробиома.

Однако, как и любые другие продукты с высоким содержанием клетчатки, чрезмерное употребление бананов может привести к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте.

2. Больше энергии

«Натуральные сахара, содержащиеся в бананах, играют важную роль в обеспечении энергией нашего мозга и организма», – отметила Дандреа-Рассерт.

Издание считает, что это, а также то, что их легко положить в спортивную сумку, делает банан отличным перекусом перед тренировкой.

3. Повышенное потребление клетчатки

Издание указало, что бананы содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Клетчатка замедляет пищеварение, что усиливает чувство сытости и может помочь предотвратить скачки уровня сахара в крови после еды.

4. Лучшая регулировка веса

Бананы – это низкокалорийный продукт с высоким содержанием клетчатки, который можно включить в здоровый рацион для похудения.

Чтобы чувствовать длительное насыщение после употребления банана, стоит сочетать его с другими продуктами, богатыми клетчаткой, источниками белка и полезными жирами.

Дандреа-Рассерт поделилась, что цельнозерновые продукты, орехи или семена – отличные варианты.

5. Более здоровое сердце

«Калий и магний, содержащиеся в бананах, могут способствовать поддержанию нормального артериального давления и здоровья сердечно-сосудистой системы», – отметила диетолог.

Одно из недавних обзорных исследований, охватившее 24 научные работы, показало, что прием добавок магния может снизить высокое артериальное давление и уровень холестерина, которые являются основными факторами риска сердечных заболеваний.

По данным Национальных институтов здоровья (NIH), калий также способствует снижению высокого артериального давления – оба эти элемента содержатся в бананах.

6. Лучшее настроение

Дандреа-Рассерт ссылается на исследование, в котором было установлено, что употребление нескольких видов фруктов, в частности бананов, в течение 20 лет связано со снижением риска развития депрессии.

«Возможно, определенную роль играют природные витамины группы В, фолаты, антиоксиданты или клетчатка, а может, и сочетание всех этих веществ», – отметила она.

В частности, витамин В6, содержащийся в бананах, помогает организму вырабатывать серотонин – химическое вещество, влияющее на настроение.

Возможные недостатки употребления бананов

Хотя ежедневное употребление бананов вполне полезно для здоровья, у некоторых людей регулярное потребление бананов может вызывать определенные побочные эффекты:

Скачки уровня сахара в крови;

Головная боль;

Тошнота;

Усталость;

Может не подходить людям, страдающим заболеваниями почек.

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