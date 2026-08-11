Минчанин: Это жесть, ребята, в каких условиях лечатся люди! 18 11.08.2026, 16:21

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Пациент рассказал о том, что увидел в столичной больнице.

Житель Минска понял в каком состоянии находится медицина в Беларуси только тогда, когда столкнулся с ней сам. О своих впечатлениях от посещения Городской клинической больницы №5 он рассказал в соцсети Threads.

«Угораздило меня попасть в больницу, и только тут я по-настоящему понял, в каком состоянии находиться наша медицина! – пишет он. — И ладно бы, просто работать некому — сами виноваты, кто за эти гроши хочет брать ответственность за жизни людей на себя. Но какие условия для больных в наших больницах?!

Рваные, грязные простыни, которые не меняються месяцами, еда, как в исправительных учреждениях, и туалет один общий на 12 палат! Это жесть, ребята, в каких условичх лечаться люди!»

Другие пользователи рассказали о том, с чем столкнулись они при посещении учреждений здравоохранения. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Кстати, а вы знали, что в больницу надо брать свою чашку, ложку и вилку?

— Это еще не самое страшное. Кто сталкивался, тот знает.

— Согласна на 200%.

— В тюрьме лучше кормят сейчас — можете мне поверить.

— Втопая четверть 21 века и радость, что не на улице?

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