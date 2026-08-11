Дроны атаковали погранпереход на белорусско-российской границе 18 11.08.2026, 14:24

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У «Красного Камня» загорелись две фуры.

Из-за удара дрона сегодня не работает пункт пропуска «Красный Камень» на российско-белорусской границе.

По информации подписчиков тематических групп, утром в районе пограничного перехода «Красный Камень» была зафиксирована атака БПЛА. В результате загорелись два грузовых автомобиля с полуприцепами, пишет издание «Флагшток».

Ожидается, что из-за инцидента движение через пункт пропуска останется закрытым как минимум до завтрашнего утра.

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