Дроны атаковали погранпереход на белорусско-российской границе

Дроны атаковали погранпереход на белорусско-российской границе18
- 11.08.2026, 14:24
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У «Красного Камня» загорелись две фуры.
Из-за удара дрона сегодня не работает пункт пропуска «Красный Камень» на российско-белорусской границе.
По информации подписчиков тематических групп, утром в районе пограничного перехода «Красный Камень» была зафиксирована атака БПЛА. В результате загорелись два грузовых автомобиля с полуприцепами, пишет издание «Флагшток».
Ожидается, что из-за инцидента движение через пункт пропуска останется закрытым как минимум до завтрашнего утра.