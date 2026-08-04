На границе Беларуси и России — переполох
- 4.08.2026, 9:37
Таможенники «потрошат» багаж, на объездных дорогах дежурят дружинники.
На границе Беларуси и России усилили контроль за легковыми автомобилями. Водители сообщают о тщательных досмотрах на трассе Москва — Минск, а на объездных и лесных дорогах появились патрули российских «народных дружинников», сообщает телеграм-канал MAYDAY.TEAM.
По данным правозащитников, в конце июля примерно в полукилометре от российского пограничного пункта «Красная Горка» на белорусской стороне остановили около пяти легковых автомобилей. Их содержимое таможенники разложили на траве у обочины и подробно проверяли личные вещи пассажиров. Машины были зарегистрированы в Беларуси.
Ранее усиленному досмотру на этом направлении преимущественно подвергались микроавтобусы, возвращавшиеся после закупок на московском рынке «Садовод».
Белорусских пограничных пунктов на границе с Россией нет, однако контроль осуществляют таможенные органы.
Кроме того, на объездных дорогах водители могут встретить членов «Добровольной народной дружины по защите государственной границы России». Такие подразделения были созданы в приграничных районах Смоленской области РФ под патронажем регионального пограничного управления ФСБ.
Дружины появились в 2019 году, а во время пандемии коронавируса их предполагалось задействовать для контроля объездных дорог. Долгое время они фактически не работали, однако теперь, как стало известно, дружинников привлекают к патрулированию лесных дорог.