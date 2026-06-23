На границе России и Беларуси образовались огромные очереди 23.06.2026, 11:24

Рванули за бензином?

Россияне в соцсетях жалуются, что из-за нынешней геополитической ситуации прохождение границы РФ — РБ на авто по маршруту Смоленск — Витебск теперь занимает 1,5 часа вместо прежних максимум 5 минут.

По сообщениям очевидцев, «многие рванули в Беларусь за бензином».

Стоит отметить, в России за сутки уже шесть регионов объявили о лимитах на продажу топлива.

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