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На границе России и Беларуси образовались огромные очереди

  • 23.06.2026, 11:24
На границе России и Беларуси образовались огромные очереди

Рванули за бензином?

Россияне в соцсетях жалуются, что из-за нынешней геополитической ситуации прохождение границы РФ — РБ на авто по маршруту Смоленск — Витебск теперь занимает 1,5 часа вместо прежних максимум 5 минут.

По сообщениям очевидцев, «многие рванули в Беларусь за бензином».

Стоит отметить, в России за сутки уже шесть регионов объявили о лимитах на продажу топлива.

@charter97.org На границе России и Беларуси выросли автомобильные очереди #новости #беларусь #россия #тренды #тикток #viral #fyp #news #интересно #авто ♬ оригинальный звук - Хартия97

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