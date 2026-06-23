Что сулит белорусским НПЗ ультиматум Зеленского 23.06.2026, 11:59

Лукашенко защитить заводы не сможет.

На минувшей неделе Владимир Зеленский жестко потребовал от белорусских властей отключить специальное оборудование — ретрансляторы, которые помогают российским дронам наносить удары по Украине. Но не только. В речи президента Украины прозвучал весьма прозрачный намек на то, как режим Лукашенко зарабатывает на войне — и в Киеве это прекрасно видят.

— Мы знаем о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и на эту войну. Каждое предприятие, поставляющее компоненты для российского оружия — для бронетехники, для ракетных систем, — а также предприятие, поставляющее России топливо для войны, — все это втягивает Беларусь в войну, — сказал Владимир Зеленский.

Прямой угрозы, что по предприятиям, работающим на российский ВПК, может «прилететь», не прозвучало. Но если вспомнить слова командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадьяра» Бровди о 500 целях, которые уже определили украинские военные на случай наступления с территории Беларуси, а также регулярно горящие НПЗ и нефтебазы в России — есть повод крепко задуматься.

Ведь если ретрансляторы на вышках Лукашенко может действительно отключить, или попросту «не заметить» украинские удары по ним, то с предприятиями так не работает. Могут ли белорусские власти защитить все два своих НПЗ, и куда продавать топливо, если не в Россию? Про это «Филин» поинтересовался у экономического обозревателя Андрея Маховского.

— Угроз по поводу НПЗ пока еще не было, — отмечает эксперт. — В ультиматуме выставлены требования конкретно по поводу ретрансляторов. И их Лукашенко прекрасно может отключить. Пусть и с ущербом для репутации, но, по моему мнению, ущерб для репутации всяко лучше, чем ущерб для организма.

Возможно, что НПЗ будут, так скажем, следующим этапом — предложение отключить их, точнее, отключить поставки бензина в Россию. Но пока — нет.

Честно говоря, не очень представляю, что Лукашенко может сделать в этой ситуации. Потому что защитить-то свои заводы он не может. Как он сам признался, он перед Украиной лежит как на ладони, и вообще он вместе со всеми своими генералами уже смертник.

Россия тоже что-то не очень горит желанием защищать белорусские предприятия. Буквально вчера путинский Песков сказал: мол, мы в вас верим, вы молодцы, вы сильные, вы храбрые, вы сами справитесь, если что. Ну, в самом деле: чем Путин будет защищать Лукашенко и его НПЗ, когда Путину не хватает ПВО даже для того, чтобы защитить Москву?

— Допустим, Лукашенко очень серьезно воспринял предупреждения Украины и решил потихоньку сокращать поставки топлива в Россию. А куда еще, если сейчас продажа бензина в РФ — золотая жила?

— Кстати, вовсе не золотая. Поставки топлива из Беларуси в Россию — это не очень выгодная история для Беларуси. Российский рынок не является премиальным для белорусского бензина и белорусского дизтоплива.

Так что Беларусь поставляет топливо в РФ, — но, по крайней мере, в конце прошлого года это было на условиях давальческого сырья. То есть, Россия завозит и перерабатывает у нас свою нефть, но то, что получается — это собственность российских компаний. Те просто платят белорусским заводам за переработку.

На давальческих поставках много не заработаешь, нет большой маржи. Хотя, судя по всему, там были дополнительные условия, благодаря которым Лукашенко получает российскую нефть на более выгодных условиях, чем Россия ее продает.

Однако, повторюсь, российский рынок не премиальный для Беларуси. Если отбросить политические вопросы, тот момент, что белорусские нефтепродукты едут через Россию (и чтобы их продавать, вам надо иметь добрую волю России на то), то куда более выгодным для Беларуси было бы продавать свои нефтепродукты в страны Африки и Азии. Куда, собственно, страна их и продавала до прошлой осени.

— А если Украина предпримет более решительные шаги, то…

— То можно поставлять нефтепродукты в страны Африки, с этим все окей. Но есть, во-первых, логистический вопрос: нужно везти их по территории России.

А во-вторых, проблема в том, что нефть-то мы получаем из России. И если Лукашенко скажет: не буду больше вам продавать, тут Зеленский мне угрожает — то Россия может нефть начать поставлять не на таких выгодных условиях, как прежде. И это если брать только экономику, без политико-психологических моментов.

— Выходит, хороших сценариев для белорусских НПЗ нет?

— Если Зеленский потребует прекратить поставки топлива в Россию, то в общем хороших сценариев действительно нет. Но сегодня это все-таки гипотетическая ситуация, потому что такого требования не прозвучало.

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