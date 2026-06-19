«В Беларуси — самые красивые и стильные девушки»2
- 19.06.2026, 16:27
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В Сети вступились за белорусок.
Россиянин умудрился в одном посте оскорбить не только Беларусь, но и ее жительниц. Неправильное название нашей страны автор короткого поста в Threads употребил четыре раза – в каждом предложении.
«Два года назад я приехал в Белоруссию на ПМЖ, — пишет _hasmarnocar_. — Люблю гулять по Минску, и большинство молодых женщин ходит на стиле как из секондхэнда, аж смотреть больно. Если знакомишься с прилично одетой женщиной, то, как правило, она не из Белоруссии. Жительницы Белоруссии, у вас со стилем или деньгами проблемы?»
Белорусы ответили на оскорбительный пост. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— У нас с мозгами все в порядке. Именно поэтому местные вас и шлют лесом.
— Едь в Россию, там все стильные.
— Четыре раз скажи «Белоруссия», чтобы мы окончательно поняли,что ты долб…б
— За два года так и не выучил название страны, которая такой «кадр» приютила.
— Помнишь, как говорил Жириновский? Чемодан, вокзал, ...
— Они необучаемые. Нация дегенератов.
— Скажите, россияне, вы от рождения такие или у вас просто уровень воспитания достиг дна? Запомните раз и навсегда: если ты г…, то и в «гуччи», и в «прада», и на яхте ты будешь г...
— А что вы забыли в Беларуси? Это явно не ваша страна! Беларусь — страна для умных.
— Все в порядке. Человек рассказывает про «Белоруссию». Вот там как все плохо, а в моей стране — Беларуси — самые красивые, стильные, добрые, умные, трудолюбивые девушки и женщины, мне очень повезло жить среди вас.
— Встречают по одежке, провожают по уму! Так вот, о тебе уже можно сказать: едь туда, откуда приехал. Там тебе лучше. А кто во что одевается — тебе должно быть все равно.
— Да, действительно, у нас нет женщин из «Белоруссии». Зачем вы приехали на ПМЖ, если даже название страны не выучили?
— Читая ваше мнение о нас, белорусочках, с таким безграмотным знакомиться не стала бы и я.
— Как вы уже достали! Чего сюда—то приперлась? Генетические хамы.