ВСУ ударами HIMARS уничтожили 12 орудий и колонну техники россиян на Покровском направлении
- 3.08.2026, 22:27
Видеофакт.
Украинские артиллеристы 147-й отдельной артиллерийской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ нанесли серию высокоточных ударов из реактивной системы HIMARS по российским войскам на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе аэроразведки украинские военные обнаружили позиции вражеской артиллерии, скопления личного состава и колонну техники противника, после чего по целям были нанесены точные удары.
Вследствие боевых действий было уничтожено 12 российских орудий, ликвидирован личный состав оккупантов, а также поражена колонна военной техники противника во время движения.