Крупный бизнес в РФ отказался выполнять требование Путина 5 3.08.2026, 15:59

5,828

Предприниматели начали рекордно сокращать расходы.

Российский крупный бизнес ответил отказом на требования и призывы Путина запускать новый инвестиционный цикл для оживления стагнирующей экономики, вкладывая в нее деньги. Бизнес РФ массово сокращает расходы, компании из числа крупнейших в стране жалуются на падение прибылей, слабый спрос, дорогие кредиты, нехватку оборотных средств и рост неплатежей.

По данным опроса Российского союза промышленников и предпринимателей, в июле 2026 года рекордные 86% предприятий сообщили о сокращении расходов ради «повышения эффективности бизнеса». По сравнению с апрельским опросом доля таких компаний выросла сразу на 21 процентный пункт и достигла максимума за все время войны.

Главной проблемой бизнеса 40% представителей крупных компаний назвали неплатежи со стороны контрагентов. Их общий объем в российской экономике, по данным Росстата, достиг 9 трлн рублей.

Каждая третья компания жалуется на снижение спроса, еще 27% — на нехватку оборотных средств.

Вместо инвестиций бизнес все чаще затягивает пояса: сокращает персонал, переносит проекты и останавливает мощности. В этом году об увольнениях объявляли ВТБ и РЖД. «Росатом» сообщил о переносе сроков строительства АЭС, а крупнейшие металлургические компании — об остановке части мощностей.

Гражданские отрасли за пределами ВПК, по оценке ЦМАКП, продолжают сокращаться — уже на 4,6%. Прибыли бизнеса падают второй год подряд. Но главным фактором топ-менеджеры называют «неопределенность экономической ситуации»: надежды на скорое завершение войны не оправдались, а в обществе множатся слухи об эскалации, мобилизации и переходе к более жесткому военному контролю над экономикой.

Bloomberg ранее писал, что богатейшие россияне, включая близких к Путину миллиардеров, вместо инвестиций пытаются спасать деньги и выводят десятки миллиардов долларов на Кипр, Ближний Восток и даже в страны Африки.

Крупный бизнес в России отказался выполнять требование Путина

Российский крупный бизнес начал рекордно сокращать расходы, несмотря на требования Путина запускать новый инвестиционный цикл.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com