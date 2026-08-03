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«Добро пожаловать в реальную жизнь»

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  • 3.08.2026, 16:17
«Добро пожаловать в реальную жизнь»
иллюстративное фото
Фото: kp.by

Выпускницу распределили в другой район, но жилья не предоставили.

Пользовательница Threads под ником kpllers рассказала, с какими сложностями столкнулась после окончания учебы в вузе.

«Я закончила университет, распределили, — пишет она. — Но мне не предоставляют жилье и не особо чешутся над этим вопросом. Распределили меня вообще в другой район, в котором я не прописана. Знакомых там нет, родственников тоже.

На работу выходить уже 20 августа, сказали, что жилье будут предоставлять уже после 20, а транспорта, чтоб добраться, нет».

Пользователи предложили несколько вариантов решения проблемы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Письмецо в прокуратуру и пару обращений через сайт, например, министерства образования. Раз уж придуманы правила и тебя делают крепостным, то, как мне кажется, этим правилам должны следовать обе стороны.

— Свяжитесь с отделом кадров, куда вас распределяют, уточните моменты все. Я, как в первый раз приехал на отработку устраиваться, взял направление на медкомиссию и узнал все, что мне требуется.

— Как молодому специалисту, вам могут компенсировать часть аренды, если оформите договор найма на себя, и арендатор, кстати, не будет платить налог.

— Вам остается только съем жилья. До первой зарплаты будет очень сложно, но дальше станет проще. Узнайте, возможно у вас в коллективном договоре на работе есть льготы на этот счет, может начисляют пять базовых в счет оплаты жилья.

— При распределении обеспечивают Жил площадью На то это и распределение что организации забирают себе молодых специалистов и предоставляют им все условия для прохождения отработки.

— Реальность немного отличается от обязаности. Предоставят, вопрос где и что.

— Добро пожаловать в реальную жизнь.

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