Китай бьет по еще одному сектору экономики РФ

Китай бьет по еще одному сектору экономики РФ1
- 3.08.2026, 16:50
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Власти, по словам бизнеса, проблему почти не замечают.
Российский бизнес жалуется на новую проблему, которую власти и государственные СМИ почти не обсуждают: китайские компании все активнее заходят на рынок грузоперевозок РФ и демпингуют цены. По словам участников рынка, российские перевозчики не выдерживают такой конкуренции и вынуждены закрываться.
«Пока все обсуждают маркетплейсы, на рынке грузоперевозок происходит настоящая драма. Китайские перевозчики агрессивно заходят на наш рынок и демпингуют цены практически в два раза. Наши транспортные компании такой конкуренции не выдерживают и вынуждены закрываться одна за другой.
В таких условиях конкуренция практически невозможна.
Но проблема не только в цене. Они уже начинают возить грузы внутри России: создают свои диспетчерские, строят гостиницы для водителей и выстраивают свою логистическую сеть. Многие считают, что единственный способ спасти рынок — это перегрузка товара прямо на границах в российские фуры. Но власти проблему будто не замечают», - заявил российский водитель.
Главная причина - разница в стоимости техники и финансирования. По словам представителей отрасли, новый тягач в Китае стоит около 3,5 млн рублей, а в России аналогичная машина - более 9 млн рублей. Лизинг в Китае может составлять около 3%, тогда как в России он доходит до 30%.
В таких условиях конкуренция практически невозможна, признают перевозчики.
Сначала китайский автопром занял освободившиеся после ухода западных брендов позиции, затем китайские поставщики стали все важнее для промышленности и торговли, а теперь давление приходит в логистику. Китайский бизнес использует слабость российской экономики, дорогие кредиты и последствия войны, заходя в отрасли, где местные компании уже не могут конкурировать на равных.