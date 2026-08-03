Видеофакт: Под Воложином стадо тарпанов ждет маршрутку на Минск

Видеофакт: Под Воложином стадо тарпанов ждет маршрутку на Минск1
- 3.08.2026, 16:58
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Дикие животные спасаются от жары на остановке.
Пользователь Threads под ником hatatravel опубликовал видео, снятое на трассе Минск-Гродно. На снятых им сегодня кадрах – дикие тарпаны, которые спасаются от летней жары в тени автобусного павильона возле деревни Довбени на трассе М6.
«Где-то под Воложином стадо тарпанов ждет маршрутку на Минск», - шутит он.
Стадо диких тарпанов не в первый раз выходят в оживленные места. В прошлом месяце их заметили в агрогородке Саковище, где взрослые особи с жеребятами пришли на местный пляж и вытеснили оттуда всех отдыхающих.