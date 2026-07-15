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Табун диких лошадей гуляет по Воложинскому району

  • 15.07.2026, 15:04
Табун диких лошадей гуляет по Воложинскому району

Животные отдыхают на пляже, «ждут маршрутку» и едят городские растения.

В последнее время в города и села к людям стали чаще выходить животные. Чаще всего они появлялись вблизи лесных массивов и передвигались по одному или по двое. Однако, недавно пользователи соцсетей обратили внимание на целый табун тарпанов, который принялся активно путешествовать по Воложинскому району.

Впервые его заметили в агрогородке Саковище, где взрослые особи с жеребятами пришли на местный пляж и вытеснили оттуда всех отдыхающих.

Потом они пошли на одну из местных общественных клумб и принялись есть там зеленые насаждения.

После этого табун увидели на остановке деревни Довбени. Автор ролика пошутил, что парнокопытные «ждут маршрутку или автобус».

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