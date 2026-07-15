закрыть
15 июля 2026, среда, 16:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Volkswagen представил свой самый доступный электрокроссовер

  • 15.07.2026, 15:29
  • 1,250
Volkswagen представил свой самый доступный электрокроссовер
Фото: Volkswagen

За 28 тысяч евро.

Volkswagen показала серийную версию нового электрического кроссовера ID. Cross, который стал самой доступной SUV-моделью бренда на батарейной платформе. В Германии автомобиль будет стоить около 28 тысяч евро, что заметно ниже цены более крупного ID.4, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Новый электрокроссовер построен на архитектуре MEB+ и занимает место ниже ID.4 в европейской линейке марки. Длина модели составляет 4,15 метра, а благодаря электрической платформе инженерам удалось увеличить пространство в салоне и добавить передний багажник объемом 25 литров.

Фото: Volkswagen

ID. Cross получил новый дизайн Volkswagen Pure Positive с лаконичными линиями и световыми элементами спереди и сзади. В салоне компания вернула физические кнопки управления, отказавшись от сенсорных ползунков. Автомобиль оснащается 12,9-дюймовым мультимедийным экраном и цифровой приборной панелью на 10,25 дюйма.

Покупателям предложат две батареи емкостью 37 и 52 кВт·ч. Старшая версия обеспечивает запас хода до 436 км по циклу WLTP, а зарядка от 10 до 80% занимает около 24 минут. Передний электромотор доступен в вариантах мощностью от 114 до 208 л.с.

«ID. Cross появился в удачный момент, когда доля электромобилей в Европе достигла рекордных значений», — отмечают аналитики. Volkswagen рассчитывает, что компактный кроссовер поможет ускорить переход покупателей на электрический транспорт благодаря более доступной цене.

Фото: Volkswagen
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко