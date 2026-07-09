Угрожавший Путину российский военный Лунин неожиданно прервал молчание 4 9.07.2026, 11:32

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Александр Лунин

Он находится в Москве.

Бывший российский военнослужащий Александр Лунин, ранее записавший видеообращение к Владимиру Путину с предупреждением о «мятеже» в ВС РФ, вышел на свободу после 11 суток административного ареста. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, узнал «Диалог».

В опубликованном 8 июля коротком видео Лунин заявил, что уже находится в Москве.

«Немного похудел, оброс, но все нормально: я в Москве. Будьте спокойны за меня», – сказал он.

Кроме того, бывший военный ответил на сообщение журналиста проекта «Агентство», отправленное ему еще 27 июня. В переписке Лунин ограничился двумя эмодзи, что свидетельствует о восстановлении доступа к телефону. На последующие вопросы он не ответил, связаться с ним по телефону журналистам не удалось.

Лунин стал известен после публикации видеообращения, в котором заявил, что российская армия может «развернуть оружие против Кремля». Впоследствии его задержали, а затем привлекли к административной ответственности и арестовали на 11 суток.

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