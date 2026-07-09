В Минске с 10 июля ограничат движение
- 9.07.2026, 11:43
Пешеходное движение в зоне работ тоже ограничат.
С 10 июля на улице Мельникайте в столице ограничат движение всех видов транспорта. Все из-за работ по строительству третьей линии метрополитена.
Ограничения введут на участке от переулка Димитрова до местного проезда у здания №8 по улице Мельникайте. Проехать нельзя будет в обоих направлениях, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Пешеходное движение в зоне работ тоже ограничат. Исключением станут предусмотренные обходные маршруты.
Сотрудники ГАИ просят водителей, пассажиров и пешеходов учитывать изменения заранее и выбирать маршрут с учетом перекрытия.