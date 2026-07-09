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В Минске с 10 июля ограничат движение

  • 9.07.2026, 11:43
В Минске с 10 июля ограничат движение

Пешеходное движение в зоне работ тоже ограничат.

С 10 июля на улице Мельникайте в столице ограничат движение всех видов транспорта. Все из-за работ по строительству третьей линии метрополитена.

Ограничения введут на участке от переулка Димитрова до местного проезда у здания №8 по улице Мельникайте. Проехать нельзя будет в обоих направлениях, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пешеходное движение в зоне работ тоже ограничат. Исключением станут предусмотренные обходные маршруты.

Сотрудники ГАИ просят водителей, пассажиров и пешеходов учитывать изменения заранее и выбирать маршрут с учетом перекрытия.

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