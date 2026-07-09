В Минске с 10 июля ограничат движение 9.07.2026, 11:43

Пешеходное движение в зоне работ тоже ограничат.

С 10 июля на улице Мельникайте в столице ограничат движение всех видов транспорта. Все из-за работ по строительству третьей линии метрополитена.

Ограничения введут на участке от переулка Димитрова до местного проезда у здания №8 по улице Мельникайте. Проехать нельзя будет в обоих направлениях, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пешеходное движение в зоне работ тоже ограничат. Исключением станут предусмотренные обходные маршруты.

Сотрудники ГАИ просят водителей, пассажиров и пешеходов учитывать изменения заранее и выбирать маршрут с учетом перекрытия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com