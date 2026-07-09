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Появились подробности боя F-16 и Су-35

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  • 9.07.2026, 7:56
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Появились подробности боя F-16 и Су-35

Украинцы заманили российского пилота в ловушку.

Украинский журналист Иван Яковина попытался восстановить хронологию воздушного боя между украинскими F-16 и российским Су-35, закончившегося поражением российского истребителя, пишет «Диалог».

Комментируя информацию из российских источников, журналист пришел к выводу, что украинские летчики хитростью заманили российского пилота в ловушку, в которой его атаковали ракеты как с воздуха, так и с земли. Яковина отметил, что Су-35 — более новый истребитель, чем F-16, обладающий более улучшенными радарами и дальнобойными ракетами. Журналист предполагает, что, заметив украинские F-16, Су-35 погнался за ними, рассчитывая сбить их, полагаясь на свое преимущество в характеристиках.

«Но украинские пилоты не стали убегать, они как бы развернулись и дали ему бой. В современных условиях воздушный бой означает запуск ракет по противнику и одновременное уворачивание от ракет противника. Для успеха в этом бою приходится очень много маневрировать, набирать и снижать высоту, пытаться как-то обойти противника с фланга и так далее. Но, как мы видим из российских пояснений, в какой-то момент украинцы хитростью, видимо, завели Су-35 противника в зону действия наземного зенитно-ракетного комплекса Patriot, и ракеты в Су-35 полетели еще и с земли», — заявил журналист.

Таким образом, российскому пилоту пришлось уворачиваться одновременно от ракет двух F-16 и ЗРК Patriot, что является крайне сложной задачей. В итоге одна из ракет поразила вражеский истребитель. При этом Яковина полагает, что в Су-35 попала ракета AMRAAM, выпущенная одним из F-16, а не ракета Patriot.

«Судя по тому, что российский летчик выжил, по крайней мере россияне об этом говорят, по самолету, скорее всего, я не могу гарантировать на сто процентов, но, скорее всего, попала ракета не Patriot. Я объясню, почему. Эта ракета очень большая, она создает гигантский взрыв с облаком металлических шариков, который превращает и самолет, и его пилота просто в решето, выжить при таком взрыве просто нереально», — пояснил журналист.

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