Дроны ВСУ подожгли нефтебазы в Твери и Ставропольском крае 9.07.2026, 8:07

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Российские власти подтвердили возгорания.

В ночь на четверг, 9 июля, после атак беспилотников в Твери и Ставропольском крае РФ возникли пожары на нефтебазах , а российские власти подтвердили возгорания «на промышленных объектах».

Об этом пишет Telegram-канал Astra.

Согласно результатам OSINT-анализа видео очевидцев, проведенного Astra, одно из возгораний произошло на нефтебазе Тверьнефтепродукт.

Речь идет о главной нефтебазе компании Тверьнефтепродукт, входящей в структуру предприятия, связанного с Сургутнефтегазом. Объект обеспечивает прием, хранение и отгрузку бензина и дизельного топлива, а также снабжает топливом сеть автозаправочных станций и оптовых потребителей в Тверской области, отметили в Telegram-канале.

Позже атаку подтвердил и губернатор региона. По его словам, «во время отражения налета беспилотников произошло возгорание одного из резервуаров на территории Тверской нефтебазы. Он утверждал, что пожар удалось локализовать.

О взрывах также сообщали жители Ставропольского края. В Astra, проанализировав материалы очевидцев, пришли к выводу, что дроны атаковали нефтебазу в Михайловске, где возник пожар.

По данным Telegram-канала, этот объект принадлежит компании Лукойл-Югнефтепродукт — дочернему предприятию Лукойла, которое занимается хранением, перевалкой и реализацией нефтепродуктов через сеть нефтебаз и автозаправочных станций на юге и в центральной части России.

Губернатор Ставропольского края Владимиров также подтвердил атаку беспилотников на регион. Он заявил о падении обломков в районе Ставрополя и пожаре «на территории промышленного объекта» на хуторе Вязники Шпаковского округа.

В ночь на 8 июля подразделения Deep Strike ССО поразили два нефтеперерабатывающих предприятия РФ в Нижнекамске (Республика Татарстан).

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