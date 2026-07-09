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США начали новую волну ударов по Ирану

  • 9.07.2026, 8:43
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США начали новую волну ударов по Ирану

После заявлений Трампа о завершении перемирия.

Американские военные заявили о новой серии ударов по Ирану вскоре после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что считает срок соглашения о прекращении огня завершенным. Военная эскалация началась накануне саммита НАТО в Анкаре и была спровоцирована иранскими атаками на торговые суда в Ормузском проливе, пишет ВВС.

Согласно сообщению Центрального командования США, силы страны нанесли дополнительные удары, чтобы ослабить способность Трампа угрожать свободе судоходства. Трамп в соцсети Truth Social назвал это местью за бомбардировку судов Ираном, предупредив, что в случае повторения «будет значительно хуже».

Новая волна американских ударов уже завершилась. Было атаковано 90 целей вдоль иранского побережья, включая системы ПВО, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и логистическую инфраструктуру.

Иранское агентство IRNA подтвердило взрывы в нескольких городах (Бендер-Аббас, Чабахар, Конарак, Сирик, острова Лаван). В аэропорту Ираншехра повреждены инфраструктурные объекты, погиб пожарный. Взрывы также были слышны в Бушере, где расположена АЭС, однако, согласно заявлениям Трампа, станция не пострадала.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции заявил об атаках на две американские базы в Кувейте и две в Бахрейне. Министерство обороны Кувейта сообщило об отражении ракетных ударов и атак беспилотников. Тегеран пообещал в ближайшее время возобновить массированные атаки на базы США.

Эскалация фактически разрушила надежды на превращение июньского меморандума о взаимопонимании (который предусматривал 60‑дневные переговоры) в постоянное мирное соглашение.

Представитель МИД Ирана обвинил США в нарушении документа. Источники CNN сообщают, что Трамп теряет терпение из-за затягивания Тегераном переговоров по ядерной программе и недоволен тем, что Ормузский пролив до сих пор полностью не открыт. На борту Air Force One Трамп заявил журналистам: «Каждый раз, когда они наносят удар по нам, мы наносим по ним 20 ударов».

Главный иранский переговорщик Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении соглашения и возобновлении нефтяных санкций, заявив, что «Ормузский пролив откроется только при договорённостях с Ираном, а не при американских угрозах». При этом генсек НАТО Марк Рютте назвал действия США «абсолютно необходимыми».

На фоне конфликта мировые цены на нефть выросли более чем на 1 доллар за баррель.

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