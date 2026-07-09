«Раздал перцы на работе — всем было невероятно плохо» 9.07.2026, 9:29

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Белорусы рассказали, на что идут ради урожая.

Для Ольги и двух Евгениев вопрос, выращивать овощи или покупать, не стоит в принципе. Но мотивы у них разные: кому-то важно угостить натуральной земляникой маленькую внучку, кто-то проверяет свои силы в выращивании экзотики, а кто-то задался целью объединить понятия «стиль» и «теплица». Журналисты полюбовались на урожаи читателей onliner.by и узнали, почему их тянет к земле, несмотря ни на какие расходы.

«Раздал перцы на работе — всем было невероятно плохо»

До недавнего времени у Евгения опыт взаимодействия с растениями ограничивался фикусом, за которым ухаживала сначала мама, а потом жена. В целом молодой человек был довольно равнодушен к посадкам, пока совершенно случайно не купил набор для выращивания острых перцев. После этой покупки изменился не только досуг минчанина, но и дизайн его квартиры. Теперь все подчинено сверхострым «захватчикам» (а мы предупреждали).

Набор для выращивания, вспоминает Евгений, стоил около 40 рублей. В комплекте были земля, пять семян, горшочек и простая инструкция. Взошло три перца, выжило два. Их с течением времени пришлось пересаживать в новые емкости — Евгений покупал обычные пластиковые горшки примерно по 20 рублей каждый.

— Чуть не купил нерабочую фитолампу за 600 рублей. Хорошо, что проверил, — уберег семейный бюджет. В итоге взял за 100 рублей лампу полного спектра, светит очень ярко. Правда, вначале сделал ошибку: на ночь не ее выключал. Перцам от этого было нехорошо, цветы опадали. Потом я успокоился и просто на окно их поставил — зацвели и сразу завязались. Щедро покупал удобрения, подкормки, стимуляторы роста.

Денег жалко не было, на все потратил рублей 300—500.

Евгений прикинул примерные затраты на выращивание первого урожая сверхострого перца в квартире:

Удобрения — около 100 рублей.

Опора для растений с кольцами — около 40 рублей.

Лампа — 100 рублей.

Коврик с подогревом — около 50 рублей.

Горшки (8 литров) — 20 рублей штука.

Набор для выращивания — 40 рублей.

Когда перцы подросли, Евгений понял, что его собственных знаний для успешного овощеводства не хватает. Молодому человеку пришлось просмотреть около 20 часов обучающих видео в интернете. Если возникают сомнения сейчас, он обращается за советом к ИИ.

Те первые перцы, с которых все начиналось, были заявлены как «Каролина Рипер» — самый острый сорт в мире. Что именно выросло, Евгений не ручается, но один выглядел точь-в-точь как «каролинский жнец».

— Раздал на работе — всем было невероятно плохо, и все радовались, насколько они острые. Попробовали с друзьями — череп изнутри чешется. Отзывы коллеги, который делал с ним плов, очень положительные.

Теперь в квартире у молодого человека живет уже второе поколение перцев.

— При покупке пяти видов в питомнике сделали «подставу»: в подарок положили еще пять. Пришлось срочно докупать кассеты для рассады, все сеять и за всем смотреть. И мама, и жена говорят: «Лучше бы ты какие-нибудь черри посадил». Жена не рада, что весь подоконник занят большими перцами. Мне даже кажется, что она их отравить хочет, освободить окно, — шутит молодой человек. — В целом интересный опыт — ходить в садоводческие магазины и спрашивать «А где у вас тут нитрат калия?» или «Есть ли в наличии HB-101 (активатор иммунитета растений. — Прим. Onlíner) в гранулах?»

Одна проблема: Евгений не знает, что со своими перцами делать. Ведь, по его словам, кустарник растет 12 лет: «Я как какой-то дилер: один раз попробовал и другим раздаю».

— На самом деле, очень давно мечтаю о даче или своем доме, об участке земли. Сделал вывод, что если уж в квартире все растет, то на воздухе или в парнике точно взойдет. Этот опыт придал силы и уверенности.

Речь не о том, что в магазине острые перцы дорогие.

Главным образом хотелось развлечься, вырастить что-то уникальное. Ведь огурцы у всех, а перец, который не из наших широт, — это прикольно.

«Стакан земляники у бабушки — 20 рублей»

Ольга и Юрий уже были героями статей. В этот раз Ольга пригласила журналистов прогуляться по огороду: «Моя гордость — земляника».

Участок у семьи, скажем сразу, довольно большой — 25 соток, но не всю землю хозяйка отвела под огород. Тут несколько грядок лука, грядка чеснока, кабачков, тыкв, свеклы, моркови.

— В детстве бабушка все время заставляла меня что-то полоть. Я ненавидела это. Поэтому первая наша дача была 5 соток — и все в асфальте. А потом пришло понимание, что нам мало места. Купили этот участок, вроде как надо же лучка немного, зелени…

Друзья сказали, что самый дорогой овощ в магазине — это чеснок. И понеслось.

Принцип Ольги — ничего не выбрасывать, давать всему вторую жизнь. Скошенную траву наша героиня укладывает между растениями — полученная мульча не дает почве пересыхать и зарастать сорняками. Из контейнеров от средств для стирки удобно поливать грядки. Ветви после обрезки ивы становятся подпорками для томатов.

На посадочный материал зачастую тратиться не приходится. Зубчики чеснока получили от родственников. Ревень переходил в семье по наследству от дедушки. Грунт не покупали, используют местную землю. Удобрения — тоже бесплатные, а точнее по бартеру.

— Лужайку нам косить не нужно: приходят лошади. Договоренность такая: мы им траву, они нам органику. Еще крапиву можно заварить, это лучшие удобрения. А промышленные не покупаю, я в них ничего не понимаю.

Ольга и Юрий покупают только самое необходимое. Например, самая дешевая теплица около пяти лет назад обошлась в 400 рублей. В этом сезоне перекрыли поликарбонат, отдав за два листа 212 рублей. Работу Юрий выполнил сам при помощи друзей — рассчитывался шашлыками.

— Финансово вкладываемся по минимуму. Но на инструменте экономить не стоит, — считает Ольга. — Культиватор стоил около 400 рублей, триммер-кусторез — 73,94. Компостер тоже хорошая вещь, цена — около 95 рублей.

Из других расходов Ольга перечисляет:

Оцинкованные грядки — 51,49 и 63,78 рубля.

Лук-севок — около 5 рублей (хватило на грядку, и еще осталось).

Семена тыквы — 4 пакетика по 1,29 рубля.

Средство от муравьев — около 15 рублей.

В этот перечень не вносим семена земляники. Так-то пакетик стоит 2,5 рубля, но с Ольгой поделилась кузина. Кустики выросли пышные, и теперь уже наша героиня принимает заказы на посевной материал от знакомых и родственников.

— Стакан земляники у бабушек, которые на обочинах продают, — 15—20 рублей. Дорогая ягода. Но я стала выращивать свою, потому что в семье дочери появилось пополнение. Для молодой мамы земляника гораздо полезнее клубники, особенно белая, — уверена Ольга. — Следующим летом внучка уже сама сможет кушать.

Дом для ароматной ягоды Ольга делала так: застелила землю картоном, сверху набросала веток, компоста, земли. Получилась так называемая высокая «теплая грядка», которая по весне прогревается раньше обычных. Всю конструкцию хозяйка затянула черным спанбондом и высадила рассаду.

— Выращивать свое с финансовой точки зрения невыгодно. Но ради близких оно того стоит.

Отдал 3,5 тыс. за теплицу. Зато стильная и черная

«35 лет — пора в огород», — так описал свою мотивацию читатель Евгений. Еще два года назад у молодого человека не было никакого огородного опыта, а дача ассоциировалась с выматывающим трудом, которому старшее поколение посвящает целые дни.

А потом семья переехала из Минска в частный дом в Фанипольском сельсовете. Жена Евгения ухаживает за малышом, которому только предстоит пойти в детский садик. В декрете девушке захотелось занять чем-то освободившееся время. Этим «чем-то» стал огород.

Участок у ребят — 15 соток, где разместились тот самый газон, высокие туи и грядки в открытом грунте. Смотрим, как миллениалы оформляют пространство (ландшафтным дизайном, кстати, занимались самостоятельно).

— Мы любим все стильное, современное, и теплицу хотели такую же — из черного профиля. А у нас они в основном старомодные, в виде арок, оцинкованные, — делится впечатлениями Евгений. — В итоге нашел подходящую в Туле — у российской модели Оксаны Самойловой такая же. Привезли, собрали с другом.

Площадь — 6×3 метра, цена теплицы — $1200.

За эти 3,5 тыс. белорусскими Евгений получил саму конструкцию и дополнительные функции — автополив и автофорточку. На следующий сезон ребята планируют подключить подсветку.

— В теплицу заказал самосвал грунта (это с запасом), вышло около 1 тыс. рублей. На дорожки посыпали щебень — объем небольшой, предполагаю, вышло около 60 рублей. На расходники типа семян-леек-стаканчиков для рассады, думаю, потратил еще около 200 рублей.

Теплица оказалась, пожалуй, единственным крупным вложением. Евгений предполагает, что окупится она примерно за три сезона, и ни минуты не жалеет о потраченных деньгах.

Основные заботы по выращиванию урожая сейчас на хозяйке дома. Поскольку опыта у ребят не было, девушке пришлось учиться всему с нуля. Как пересаживать, подвязывать, удобрять, узнавала в интернете.

В огородных делах по мере сил помогает маленький сын — обрезает маленькими ножницами, поливает. «Ребенку интересно с этим возиться, все же лучше, чем гаджеты, в которых многие дети сейчас сидят. Здесь хоть какое-то развитие», — рассуждает Евгений.

Ребята уверяют: чтобы получить урожай, много времени не нужно, достаточно часа-двух в неделю. По словам Евгения, «посадил-полил — оно все само растет».

— Все не так, как это происходит у наших родителей, которые проводят в огороде целый день. И из-за этого мне раньше казалось, что огород отнимает много времени и труда. Для нас это однозначно отдых, в какой-то степени развлечение.

Даже по разговору чувствуется, как ребятам нравятся их овощи. Говорят, вкус совсем другой, чем у магазинных. Более того, говорит Евгений, если купленные в магазине продукты испортились, их и выбросить не жалко. К результату же своего труда отношение совсем другое.

— У мамы, дачницы с многолетним опытом, в Радошковичах только появляются огурчики, а у нас уже все есть, — гордится Евгений. — Интересно вырастить что-то свое, тем более когда это первый опыт.

Для нас важен сам процесс, но сэкономить на этом точно не получится.

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