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В Беларусь везут китайский Voyah Couragе

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  • 9.07.2026, 10:03
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В Беларусь везут китайский Voyah Couragе

Официально будут представлены три версии автомобиля.

Импортер марки утверждает, что для обновленного Courage Беларусь станет первым официальным экспортным рынком, и обещает, что первые автомобили появятся в салонах официальных дилеров Voyah уже совсем скоро. Ну а что собой представляет эта модель? Выяснил «Онлайнер».

Электрический кроссовер Voyah Courage (в Китае он известен под именем Zhiyin) дебютировал в 2024 году, а летом 2025-го был обновлен. В частности, на 85 мм увеличилась длина кузова (теперь от бампера до бампера 4810 мм), на 25 мм — колесная база (до 2925 мм). Претерпел изменения и экстерьер. Так, в передней части кузова расположился внешний экран световой анимации Galaxy Smart Light, пересмотрено оформление задней части, появился 192-строчный лидар на крыше.

Как сообщается, на белорусском рынке официально будут представлены три версии автомобиля. Заявлены следующие предельные характеристики: максимальная мощность до 551 л. с., запас хода до 910 км (надо полагать, по циклу CLTC), а емкость самой крупной батареи — 112 кВт·ч.

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