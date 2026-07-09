Европарламент подтвердил поддержку Украины на пути в ЕС, но осудил решение Зеленского об УПА 9.07.2026, 10:29

Резолюция могла быть еще более жесткой.

Европейский парламент 460 голосами «за» принял резолюцию, которая призывает к конструктивному обсуждению европейской интеграции Украины с учетом стратегических интересов ЕС («против» проголосовали 136 депутатов, еще 59 воздержались). При этом в документ была включена поправка с критикой присвоения почетного наименования «имени Героев УПА» подразделению Сил спецопераций ВСУ, пишет «Гордон».

В частности, Европарламент отметил реформаторские усилия Украины на фоне продолжающейся войны и призвал учитывать динамику в странах – кандидатах на вступление, поскольку Россия пытается подорвать общественную поддержку членства в ЕС.

При этом Европарламент одобрил поправку, в которой раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского назвать воинское подразделение в честь Героев УПА.

В тексте резолюции Европарламент высказал сожаление по поводу «недавней ненужной и неспровоцированной эскалации со стороны президента Владимира Зеленского в виде переименования элитного военного подразделения Вооруженных сил Украины в честь героев Украинской повстанческой армии».

«Европарламент выражает сожаление по поводу пренебрежения чувствительностью и болезненностью этого вопроса для Польши в связи с, как оценивается, десятками тысяч жертв УПА, в частности, учитывая непоколебимую поддержку Польшей Украины в ее борьбе с российской агрессией, и считает это решение подрывающим добрососедские отношения и предыдущие усилия, направленные на решение нерешенных и болезненных аспектов двусторонних исторических отношений в духе подлинного и искреннего примирения», – говорится в резолюции.

ЕП призвал стороны «к деэскалации и возобновлению искренних усилий, направленных на примирение».

Как сообщает польская радиостанция RMF24, утвержденная поправка стала компромиссным вариантом: ее по согласованию с автором доклада от Германии Михаэлем Галером внес польский депутат от Европейской народной партии Анджей Галицкий. Благодаря этому были отклонены поправки авторства евродепутатов от бывшей правящей партии Польши «Право и справедливость» с более жесткими формулировками (в них, среди прочего, было требование увязать возможность вступления Украины в ЕС с разрешением исторических споров относительно этнических чисток на Волыни).

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