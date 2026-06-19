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Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла

  • 19.06.2026, 21:49
  • 3,602
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла
КАРОЛЬ НАВРОЦКИЙ
ФОТО: IPN/MIKOŁAJ BUJAK

Решение Кароля Навроцкого стало следствием скандала из-за УПА.

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на обращение Навроцкого в X.

По его словам, это решение стало следствием скандала, разразившегося после присвоения подразделению ВСУ названия в честь «героев УПА».

«В польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя пересекать», - заявил Навроцкий.

Президент Польши подчеркнул, что он является великим магистром Ордена Белого Орла и «обязан стоять на страже чести» высшей государственной награды.

«Эта обязанность возлагается также на капитул Ордена Белого Орла. Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей ВСУ названия «Героев УПА», после консультаций с Капитулой я принял решение о лишении президента Украины Ордена Белого Орла», - заявил Навроцкий.

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