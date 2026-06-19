Украинцам в Крыму посоветовали покинуть полуостров
- 19.06.2026, 22:01
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ВСУ наращивают удары по военным объектам российских оккупантов.
Жителям временно оккупированного Крыма рекомендуют покинуть полуостров в связи с активизацией ударов по военным объектам РФ и угрозой принудительной мобилизации.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
По информации Представительства президента, в последние недели украинская армия активизировала кампанию против российской военной группировки.
Под удары попадают мосты, переправы, топливные базы и другие объекты, которые Россия использует для ведения войны.
В ведомстве подчеркивают, что ВСУ воюют исключительно с оккупантами, а текущая «изоляция» полуострова направлена лишь на уничтожение потенциала врага.
Жителей Крыма призывают действовать взвешенно и соблюдать основные правила, которые могут спасти жизнь:
Держитесь подальше от военных объектов - базы, склады, ПВО и логистические узлы россиян являются зонами повышенной опасности.
Реагировать на опасность - во время взрывов или тревоги следует немедленно укрываться.
Сделать запасы - из-за перекрытия логистики врага возможны проблемы с поставками, поэтому стоит держать дома воду, еду и лекарства на несколько дней.
Избегать принудительной мобилизации - оккупанты готовят новую волну призыва, чтобы использовать местных жителей в качестве «пушечного мяса».
«Тем, у кого есть такая возможность, - прежде всего семьям с детьми, пожилым людям и тем, кто нуждается в постоянном медицинском уходе, - рекомендуем рассмотреть возможность временного выезда с полуострова», - отметили в Представительстве.