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Украина мощно ударила по Москве

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  • 16.06.2026, 8:27
  • 9,814
Украина мощно ударила по Москве
Коллаж: Charter97.org

Горит крупнейший НПЗ российской столицы.

В ночь на 16 июня и утром Москва и Московская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

Российские власти заявили о десятках сбитых целей, в то время как мониторинговые каналы сообщили о пожаре на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе российской столицы, пишет «Главком».

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение нескольких часов сообщал о работе систем ПВО и уничтожении беспилотников, направлявшихся к городу. По его словам, силы противовоздушной обороны якобы сбили более 30 дронов.

В то же время мониторинговые ресурсы сообщали о многочисленных беспилотниках в небе над Москвой и Московской областью. По их данным, под удар мог попасть Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня — крупнейший НПЗ российской столицы.

Также сообщалось о задымлении в районе предприятия и усилении мер безопасности на объекте. На фоне атаки в московских аэропортах вводились временные ограничения на полеты, а экстренные службы работали в местах падения обломков.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский после осмотра последствий российского удара по Киево-Печерской лавре лаконично ответил на вопрос журналистов о том, что бы он хотел сказать российскому агрессору Владимиру Путину после очередной массированной атаки.

«Мы еще скажем», — заявил глава государства.

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