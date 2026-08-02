закрыть
2 августа 2026, воскресенье, 3:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На границе Беларуси с Литвой зафиксировали рекордный наплыв мигрантов

  • 2.08.2026, 4:52
На границе Беларуси с Литвой зафиксировали рекордный наплыв мигрантов

За сутки литовские пограничники пресекли 40 попыток прорыва.

Рекордную за последние три месяца (96 дней) активность нелегальных мигрантов на границе с Беларусью зафиксировала 31 июля Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ массива ее оперативных данных.

По итогам минувшего дня СОГГ сообщила о 40 попытках проникновения на территорию страны.

Предыдущий раз больше было 26 апреля — 50 попыток, в последующий период — от 0 до 38.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко