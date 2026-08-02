На границе Беларуси с Литвой зафиксировали рекордный наплыв мигрантов 2.08.2026, 4:52

За сутки литовские пограничники пресекли 40 попыток прорыва.

Рекордную за последние три месяца (96 дней) активность нелегальных мигрантов на границе с Беларусью зафиксировала 31 июля Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ массива ее оперативных данных.

По итогам минувшего дня СОГГ сообщила о 40 попытках проникновения на территорию страны.

Предыдущий раз больше было 26 апреля — 50 попыток, в последующий период — от 0 до 38.

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