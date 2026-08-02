На границе Беларуси с Литвой зафиксировали рекордный наплыв мигрантов
- 2.08.2026, 4:52
За сутки литовские пограничники пресекли 40 попыток прорыва.
Рекордную за последние три месяца (96 дней) активность нелегальных мигрантов на границе с Беларусью зафиксировала 31 июля Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ массива ее оперативных данных.
По итогам минувшего дня СОГГ сообщила о 40 попытках проникновения на территорию страны.
Предыдущий раз больше было 26 апреля — 50 попыток, в последующий период — от 0 до 38.