Ущерб Wildberries от ударов дронов может достичь $3 миллиардов 1 1.08.2026, 22:31

За две недели Украина атаковала 16 логистических объектов маркетплейса.

За две недели украинские беспилотники атаковали 16 логистических объектов крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. По оценке аналитиков, стоимость уничтоженных товаров может достигать $3 млрд, а самой компании и сотням тысяч продавцов потребуется много времени, чтобы восстановить работу. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, менее чем за две недели Украина атаковала 16 логистических объектов Wildberries. Под удары неоднократно попадали склады в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, аннексированном Крыму, Пензенской области, Удмуртии, Волгоградской области и Татарстане. В результате ударов, по данным агентства, погибли девять человек, еще десятки получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под удары попали логистические центры Wildberries, которые использовались для поставок комплектующих для российских беспилотников и навигационного оборудования. В Кремле это отрицают, заявляя, что Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре.

При этом журналисты AP обнаружили, что на маркетплейсе продаются товары двойного назначения, включая бронежилеты, каски, радиостанции и другую электронику. Некоторые из них сопровождались пометками «Проверено на СВО» или «Выбор бойцов СВО».

По данным AP, с Wildberries сотрудничают от 500 до 800 тысяч продавцов, а на долю маркетплейса приходится 52% всех интернет-заказов в России.

Особенно сильно атаки ударили по малому бизнесу.

«Пострадавшие склады в Московской, Тамбовской, Краснодарской и Ставропольской областях занимали около 12% всех складских площадей Wildberries. Стоимость находившихся там товаров могла достигать трех миллиардов долларов», – сказал AP аналитик компании Data Insight Сергей Семко.

По его словам, потери пришлись на крайне тяжелый для предпринимателей период.

«Эти убытки, наряду с ростом налогов, топливным кризисом и усилением государственного регулирования, создали для многих компаний почти идеальный шторм», – отметил Семко.

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания усиливает защиту своих объектов и уже отражает большую часть атак беспилотников. По ее словам, с 2024 года маркетплейс полностью модернизировал противопожарную систему, создал собственные пожарные подразделения и ежедневно усиливает инженерную защиту складов.

Ким также сообщила, что Wildberries уже провел два этапа компенсационных выплат продавцам. Во второй транш вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, компания совместно с российским правительством разрабатывает единую систему помощи пострадавшим предпринимателям.

Вместе с тем глава Macro-Advisory Крис Уифер считает, что главная цель ударов – не столько экономический ущерб, сколько психологический эффект.

«Теперь люди гораздо лучше осознают происходящее. Все больше разговоров о войне, все больше людей задаются вопросами, что происходит, почему это происходит и почему конфликт продолжается так долго. Война приходит к ним домой», – сказал он AP.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com