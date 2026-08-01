Лукашенко «лепит» новые бредовые идеи Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

1.08.2026, 13:51

История в военкомами в полях получила развитие и продолжение.

Плавный переход риторики главнокомандующего от «абы не было войны» к «мы готовимся к войне» порождает гротескные картины восприятия реальности. В первую очередь им самим.

Сначала мы все удивились тому, что в поля были отправлены... военкомы, которые ознакомились с тем, как колосится тритикале и каков умолот в хозяйствах. Смех и недоумение вызвало появление военных на колхозных угодьях. Может быть, кто-то воспринял словосочетание «битва за урожай» слишком буквально?

Но тут на днях история получила развитие и продолжение: главный специалист по всем вопросам в очередной раз озаботился положением дел в сельском хозяйстве. Для нарушителей трудовой дисциплины и тех, кто не выполняет своих должностных обязанностей, предложен новый подход: «всех, кто не умеет работать, – в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Неделя подготовки – гранатомет, пулемет - и туда, в распоряжение сил специальных операций».

То есть, если человек не справляется с обязанностями и плохо работает, его нужно отправить в армию? Нельзя серьезно воспринимать слова про недельную подготовку, которая выровняет уровень владения оружием с уровнем владения им бойцами спецназа, хотя, не исключено, что у нас и спецназ такой же, как и все остальное.

Но, кроме очевидной абсурдности и неприменимости на практике очередной прихоти Лукашенко, ситуация открывает еще один важный аспект.

«Нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев» предлагают направлять в армию в виде наказания. А это значит, что вместо создания нарративов и контекста, в котором защита Родины от агрессора является почетным и общественно полезным занятием, в сознание людей вводится мысль о том, что армия – это такая форма тюрьмы. Причем, судя по тому, кого туда предлагается отправлять, место, насыщенное самыми небоеспособными элементами.

Понятно, что в голове Лукашенко, возможно, есть видение, что всякие «асоциальные элементы» будут перевоспитаны на беспокойных южных границах страны, но сложно себе представить, как именно спецназовцы должны перевоспитывать «нерадивых и проштрафившихся». Ни инструментария, ни компетенций, ни понимания у них точно нет. Да и сам подход выглядит как фантазия из советских фильмов сталинского периода, где коллектив своим целебным воздействием исправляет и пьяниц, и лодырей, и лентяев.

Одним словом, вместо того чтобы повышать престиж военной службы, раз уж ты так опасаешься вторжения «бандеровцев» и НАТО, взят курс на формирование имиджа армии как места ссылки и наказания. Каким образом это может усилить обороноспособность страны – загадка.

Но все становится на свои места, если вспомнить о том, что главным врагом и противником сегодняшнего режима является свободный и здравомыслящий гражданин Беларуси.

Внутренний враг не дает покоя диктатуре, и для его запугивания, и для приободрения своих сторонников создаются все эти страшилки и бредовые идеи. Правда, ввиду своей абсурдности они мало кого пугают. А насчет того, насколько они приободряют, тоже сложно сказать.

Сторонники действующей власти, похоже, готовы аплодировать даже самым экзотическим задумкам режима. Однако что-то подсказывает, что такая поддержка далека от искренности.

Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

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