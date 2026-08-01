В Беларуси вводят новшество, которое касается страховых взносов и ФСЗН 1.08.2026, 9:55

Изменения начинают действовать с 1 августа.

Порядок согласования справок в Фонд соцзащиты населения упрощается: с 1 августа процесс пойдет в автоматизированном режиме. Об этом сообщили «Беларусбанк», «Банк Нео Азия», «Альфа Банк» и другие финучреждения.

С 1 августа 2026 года в Беларуси меняется порядок согласования с органами Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) справок о том, что обязательства по перечислению обязательных страховых взносов и (или) взносов на профессиональное пенсионное страхование исполнены в полном объеме либо отсутствуют, сообщил «Беларусбанк».

Согласование таких справок с органами ФСЗН будет проходить в автоматизированном режиме через банк.

«В связи с изменениями использовать информационный ресурс «Личный кабинет плательщика взносов» для согласования справок больше не требуется. Вместе с тем сохраняется возможность получить согласование справки при личном обращении в районный отдел или сектор областного либо Минского городского управления ФСЗН», — добавили в «Беларусбанке».

В ответных сообщениях ФСЗН будет содержаться информация о согласовании справки либо о ее согласовании с выставлением требования на взыскание в бесспорном порядке суммы задолженности.

Ответственность за оформление справок и указанную в них информацию несут плательщики. Перечисление и выдача денежных средств на оплату труда банк будет обеспечивать без ожидания получения ответа от ФСЗН о согласовании справок.

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