Суд в Москве заочно арестовал Жанну Немцову 2 1.08.2026, 9:37

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Жанна Немцова

Фото: Odd Anderson/AFP/Getty Images

Дочь Бориса Немцова прокомментировала незаконное решение российских властей.

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову, дочь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова и соучредительницу фонда его имени. Об этом сообщила в пятницу, 31 июля, пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Согласно решению суда, срок ареста составит два месяца с момента передачи Немцовой российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации либо с момента ее фактического задержания в РФ, передает «Немецкая волна».

Жанне Немцовой предъявлено обвинение по статье об организации деятельности иностранной или международной организации, признанной «нежелательной» на территории России. Связь с какой именно организацией вменяют в вину Немцовой, в сообщении не уточняется.

Немцова: Власти РФ раздражают все, кто против войны и за Украину

В комментарии DW Немцова заявила, что речь идет о созданном при ее участии фонде. «Нынешние российские власти раздражают все организации и люди, которые выступают против войны и поддерживают Украину, а также отстаивают права человека и гражданские свободы, те ценности, которые Путин душит, - сказала она. - Фонд Немцова занимается поддержкой российских независимых медиа в изгнании, образовательных проектов и отстаиванием прав россиян, которые покинули страну в связи с несогласием с войной России против Украины и путинским режимом».

Почему российские власти приняли это решение именно сейчас, по словам Немцовой, - «загадка». «Однако я считаю, что активизация российских властей по уничтожению независимых организаций и давлению на общественных лидеров может сигнализировать о планирующейся эскалации», - отметила она.

Основанный Жанной фонд признан в РФ «нежелательным»

Жанна Немцова - журналистка и общественный деятель, в прошлом вела телепрограмму «Немцова. Интервью» в русской редакции Deutsche Welle. Она является соосновательницей некоммерческой организации Фонд Бориса Немцова за свободу (Boris-Nemtsov-Stiftung für die Freiheit). В апреле 2024 года Минюст РФ внес фонд в перечень «нежелательных организаций».

Немцова уехала из России в 2015 году, через несколько месяцев после убийства ее отца. «Я теперь известная. Нежелательная организация - фонд Бориса Немцова, который я основала в Германии в 2015. Он зарегистрирован в Бонне, куда я сегодня прилетела», - написала Немцова на своей странице в соцсетях.

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