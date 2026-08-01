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Дроны атаковали оккупированные Бердянск, Зугрес и Севастополь: возник блэкаут

  • 1.08.2026, 9:06
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Дроны атаковали оккупированные Бердянск, Зугрес и Севастополь: возник блэкаут
Фото: Exilenova+

Поражены ТЭС и другие важные объекты.

В ночь на 1 августа под атаку дронов попали ряд оккупированных городов Украины, которые захватили российские оккупанты. Во многих из них возникли пожары.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на OSINT-паблики в Telegram.

По данным каналов, этой ночью дроны атаковали город Зугрес Донецкой области. Удары были нанесены по Зуевской ТЭС, после чего на объекте энергетической инфраструктуры был замечен пожар.

Кроме того, под удар беспилотников попал Бердянск Запорожской области. Утверждается, что дроны атаковали объекты энергетики, из-за чего часть города осталась без света. Кроме того, были предположения, что может гореть автозаправка.

Фото: Exilenova+
Фото: Exilenova+
Фото: РБК-Украина
Фото: Exilenova+
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Исходя из информации в пабликах, под ударами также были Луганск, Должанск (Луганская область) и Севастополь (Крым). Во всех этих городах после атак возникли пожары, но что именно атаковано - пока неизвестно.

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