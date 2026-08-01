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НПЗ в российской Уфе атаковали дроны: начались пожары

  • 1.08.2026, 9:45
НПЗ в российской Уфе атаковали дроны: начались пожары

В городе видны несколько очагов возгорания.

В российской Уфе (Республика Башкортостан) утром в субботу, 1 августа, прогремели взрывы. Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ сообщает об ударах беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу.

Опубликованные в Сети кадры свидетельствуют о том, что в российском городе видны несколько очагов возгорания. Exilenova+ отмечает, что в Уфе расположены три крупных нефтеперерабатывающих завода. На данный момент неизвестно, какой именно из них был поражен БПЛА.

Фото: Telegram-канал Exilenova+

Утром 1 августа Росавиация заявила, что в аэропорту Уфы введены ограничения на прием и вылет воздушных судов на фоне угрозы беспилотников. Местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в российском городе.

Минобороны страны-агрессора отчиталось, что за ночь российская ПВО якобы «перехватила» 274 БПЛА над 16 регионами РФ и над Крымом.

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