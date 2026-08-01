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Впервые в истории: ВСУ поразили FPV-дроном российский С-300

  • 1.08.2026, 8:44
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Впервые в истории: ВСУ поразили FPV-дроном российский С-300

Уникальная операция стала возможна благодаря нескольким факторам.

В июле 2026 года ВСУ впервые в истории поразили российский зенитный ракетный комплекс С-300В с помощью FPV-дрона коптерного типа.

Об этом сообщил ветеран Сил обороны Украины Дмитрий Путята.

Уникальная операция, по данным военного, стала возможна благодаря нескольким факторам. И значительную роль сыграли ошибки, допущенные российской армией.

«Россияне выстраивают многоэшелонированную систему противодействия беспилотникам. Следует признать, что во многих случаях эта система выглядит достаточно продуманной… Однако на практике она сталкивается с серьезными проблемами при реализации на местах», — сообщил Путята.

По его данным, на сегодня фронтовая ПВО России состоит из двух эшелонов малогабаритных РЛС для обнаружения воздушных целей, постов РЭБ, воздушного наблюдения с пулеметами, мобильных огневых групп, а также расчетов дронов-перехватчиков, то есть оборона весьма существенна.

«Этот зенитный комплекс должен был находиться под прикрытием отдельного расчета радиолокационной станции, группы FPV-дронов-перехватчиков и поста РЭБ, специально выделенных для защиты района его работы. Либо этого сделано не было, либо, к счастью, кто-то выполнил свои обязанности крайне некачественно», — констатировал Путята.

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