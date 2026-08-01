Впервые в истории: ВСУ поразили FPV-дроном российский С-300
- 1.08.2026, 8:44
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Уникальная операция стала возможна благодаря нескольким факторам.
В июле 2026 года ВСУ впервые в истории поразили российский зенитный ракетный комплекс С-300В с помощью FPV-дрона коптерного типа.
Об этом сообщил ветеран Сил обороны Украины Дмитрий Путята.
Уникальная операция, по данным военного, стала возможна благодаря нескольким факторам. И значительную роль сыграли ошибки, допущенные российской армией.
«Россияне выстраивают многоэшелонированную систему противодействия беспилотникам. Следует признать, что во многих случаях эта система выглядит достаточно продуманной… Однако на практике она сталкивается с серьезными проблемами при реализации на местах», — сообщил Путята.
По его данным, на сегодня фронтовая ПВО России состоит из двух эшелонов малогабаритных РЛС для обнаружения воздушных целей, постов РЭБ, воздушного наблюдения с пулеметами, мобильных огневых групп, а также расчетов дронов-перехватчиков, то есть оборона весьма существенна.
«Этот зенитный комплекс должен был находиться под прикрытием отдельного расчета радиолокационной станции, группы FPV-дронов-перехватчиков и поста РЭБ, специально выделенных для защиты района его работы. Либо этого сделано не было, либо, к счастью, кто-то выполнил свои обязанности крайне некачественно», — констатировал Путята.
In July 2026, the Armed Forces of Ukraine hit a Russian S-300V using a copter-type FPV for the first time in the history.— Dmytro Putiata (@kriegsforscherD) July 31, 2026
In addition to this unique operation, it is worth noting the points that led to it. Namely, the mistakes of the Russian army. The Russians are building a… pic.twitter.com/LOLy3AYHgQ